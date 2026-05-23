Севастопольский ТЮЗ показал премьеру спектакля «Переполох в королевстве»

Севастопольский театр юного зрителя представил премьеру сказки‑буффонады «Переполох в королевстве» — новую постановку режиссёра и заслуженного артиста России Евгения Журавкина. Спектакль создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и уже показан в рамках премьерных дат 22–24 мая.

«Переполох в королевстве» — это яркая комедийная буффонада, основанная на приёме «дразнилок», через которые авторы передают простую, но важную мысль: вражда между людьми ни к чему хорошему не приводит, а стремление к взаимопониманию остаётся главным в любые времена. По словам режиссёра Евгения Журавкина, спектакль задуман как игра — в нём собраны разные шутки и дразнилки, много музыки (иногда живой), насыщенная хореография, яркие костюмы и свет. Он получился весёлым, занимательным и вместе с тем поучительным.

На сцене разворачивается история двух соседних королевских семей, долго живших в ссоре. События меняют ситуацию: замысел о «породнении» через сватовство приводит к недоразумениям, слезам и в итоге — к появлению одной большой дружной семьи. Актрисы отмечают, что дразнилки, которые герои придумывают друг против друга, оборачиваются против самих затейников, и в финале побеждают дружба, любовь и согласие.

Артисты подчёркивают, что спектакль рассчитан на семейную аудиторию. Юмор в постановке помогает справляться со стрессом и делает представление особенно актуальным.

1 июня «Переполох в королевстве» откроет юбилейный X Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство‑2026».

