Севастопольский театр юного зрителя представил премьеру спектакля «Конёк-горбунок»

Сегодня, 24 октября в Севастопольском театре юного зрителя стартует масштабный культурный проект, посвященный 210-летию со дня рождения Петра Павловича Ершова, автора знаменитой сказки «Конёк-горбунок». В этот день гостей ждало двойное событие: премьера спектакля «Конёк-горбунок» в жанре «сказка-скоморошка» на Основной сцене и открытие выставки детских рисунков в фойе театра.

Режиссер постановки — заслуженный артист России Евгений Журавкин — вместе с творческой командой создал насыщенное яркими красками и динамичное представление, сохраняющее народный дух веселья и близкое общение со зрителями. Спектакль рассчитан на детей от 6 лет.

Перед началом спектаклей в фойе открылась выставка «Диковинки Конька-горбунка: скоро сказка сказывается…», на которой представлены более двадцати работ юных художников из школы-студии «Павлин». Рисунки передают образ живых персонажей сказки — Жар-птицы, Чудо-кита и волшебного Конька-Горбунка, создавая единое волшебное пространство, где оживает сказка и в театре, и на бумаге.

Режиссер Евгений Журавкин отметил, что в основе спектакля лежит честное и глубоко искреннее прочтение оригинального произведения, с сохранением главных сюжетных линий и настроения. Несмотря на необходимость некоторых сокращений и сложную структуру постановки с перемещением сцен, сохранена вся суть и смысл классической сказки Ершова.

Фото Анны Корниловой

