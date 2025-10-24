С 1 ноября операторы начнут блокировать лишние SIM-карты россиян

С 1 ноября 2025 года операторы связи в России получат право блокировать лишние сим-карты, если у одного человека окажется оформлено более 20 номеров. Эти меры введены на основании изменений в законодательстве, принятых в прошлом году, которые обязывают операторов проверить данные абонентов, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года.

Абонентам, у которых более 20 зарегистрированных номеров, необходимо до 1 ноября самостоятельно расторгнуть лишние договоры. Если этого не сделать, операторы прекратят предоставлять услуги по номерам, превышающим лимит.

Ранее ведомства выявили множество сим-карт с устаревшими или подложными данными, а также тех, что не прошли биометрическую идентификацию. Владельцы обязаны в течение 15 дней после уведомления подтвердить свои данные, иначе номера будут отключены.

Чтобы избежать блокировки, пользователям советуют проверить количество своих сим-карт через портал «Госуслуги» и привести данные в порядок.

