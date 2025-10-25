На строящемся Античном проспекте готовятся к озеленению

Городское хозяйство
25-10-2025

Подрядчик завершил переустройство всех коммуникаций, частично уложил асфальт, обустроил бордюрный камень и основание для велодорожек.

Идут монтаж сети наружного освещения и подготовительные работы к озеленению – высадке деревьев и кустарников.

Параллельно студенты кафедры архитектуры и дизайна СевГу трудятся над созданием эскизов малых архитектурных форм – остановочных павильонов, навесов, лавочек и мусорных урн, сообщил и.о. вице-губернатора Павел Иено.

Напомним, проект нового проспекта включает в себя: двухполосную магистраль, 3-х метровые тротуары, велодорожку, 8 остановок, 13 пешеходных переходов и светофоры.

Завершить работы планируется к концу 2025 года.

Андрей Крымский

