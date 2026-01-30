Севастополь в 2026 году получит от Москвы более четырех млрд рублей

Севастополь, в рамках продленного теперь до 2028 года соглашения, получит 4, 451 млрд рублей от правительства Москвы. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства Севастополя. Его члены выразили надежду на то, «программа у нас будет еще долго работать и Москва нам будет помогать».
Власти города основную часть финансовой помощи распределят следующим образом:
Отрасли образования — 2 655,5 миллионов рублей.
Отрасли здравоохранения —584,1 миллиона рублей.
Учреждения культуры — 39,5 миллионов рублей.
Спортивные учреждения — 32,8 миллиона рублей.
Учреждения соцзащиты — 99,9 миллионов рублей.
Планируется средства направить на ремонт объектов вышеназванных отраслей, проведения мероприятий в области культуры, туризма, и отдельно расходы на национальную безопасность.
Принятие проекта постановления позволит заключить государственные контракты в 2026 году и провести мероприятия, направленные на развитие города Севастополя за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета города Москвы в бюджет города Севастополя в 2026 году, было отмечено на заседании.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото: Анна Корнилова