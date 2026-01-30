Кошку Мусю из «Ласточкина гнезда» номинировали на международную премию

Знаменитую крымскую кошку Мусю выдвинули на премию «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «Братья наши меньшие». Муся прославилась зимой 2025 года после трагического случая.

Напомним, что Муся жила у «Ласточкиного гнезда» около 10 лет и приветствовала туристов. После трагического инцидента, когда 24-летний житель Санкт-Петербурга бросил ее с обрыва, кошку приютила ветеринар Светлана Власенко, которая заботится о ней и следит за её здоровьем.

Теперь Муся — символ силы и воли к жизни. Победителей выбирают не только жюри, но и обычные люди — проголосовать можно на сайте конкурса в разделе «Народное голосование» (раз в 24 часа).

Ольга Сурикова