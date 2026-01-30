ООН «отказала» Крыму и Донбассу в праве на самоопределение

К Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, право на самоопределение не относится. Такое заявление сделал генсек Всемирной Организации Антониу Гутерриш.

«После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом», – заявил Гутерриш.

По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.

Ольга Сурикова