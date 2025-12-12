С центрального рынка Севастополя изъяли более 40 кг опасной рыбы

На центральном рынке Севастополя обнаружили 42,8 кг небезопасной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что подозрительная продукция была обнаружена в торговой точке на складе и в холодильных витринах. На ней отсутствовали маркировка, сведения о производителе, дате выработке, сроках годности, партии, условиях хранения.

«Такая обезличенная продукция признается некачественной и опасной, может нанести вред здоровью и жизни потребителя», — говорится в сообщении.

Опасную продукцию изъяли и уничтожили, сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В отношении предприниматели возбуждено дело об административном правонарушении.

Ольга Сурикова