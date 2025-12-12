Гонконгский грипп уже в 17 регионах России

Гонконгский грипп разлетается по стране

Вспышки гонконгского гриппа уже в 17 регионах России. Больше всего заболевших на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, вирус подбирается к Москве и Питеру, рассказали в Роспотребнадзоре.э

Преимущественно болеют школьники. Штамм A(H3N2) — развивается стремительно. Взрослого поражает за пару часов. Он очень агрессивен: доводит организм до лихорадки и сильного кашля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологический сезон по гриппу в стране в этом году начался рано, его максимальное развитие может наступить к началу новогодних праздников. По ее словам, риски того, что пик заболеваемости может прийти на Новый год, связан с тем, что «люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью».

Офисных работников в Госдуме предлагают перевести на удалёнку из-за вспышки гонконгского гриппа.

Ольга Сурикова