Многодетным семьям предложили выдавать сертификаты на отдых детей в зимние каникулы

Российским многодетным семьям предлагают выдавать сертификаты на детский отдых в зимние каникулы, чтобы помочь оплатить оздоровительные и рекреационные услуги для детей. Данную инициативу поддержал глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, который отметил важность не только увеличения рождаемости, но и заботы о здоровье подрастающего поколения.

По его словам, сертификаты позволят родителям частично или полностью покрыть расходы на путёвки в детские лагеря, санатории и туристические комплексы, а также проезд до места отдыха и обратно. Размер и правила использования сертификата будут определяться правительством с учётом региональных особенностей и социального статуса семей.

«В первую очередь вопрос демографии — это забота о здоровье детей и создания условий для полноценного отдыха. Зимние каникулы — это важное время для укрепления семейных связей, восстановления сил и зарядки позитивом. Семья должна иметь возможность провести это время вместе, не испытывая финансовых трудностей», — уверен координатор севастопольского отделения ЛДПР, вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлёв.

Сертификаты направлены на повышение доступности качественного отдыха для детей из семей с двумя и более детьми, в том числе из малых городов и сельской местности, где ограничен выбор оздоровительных услуг.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города