Россиянам автоматически начислят налог при высоких доходах

ФНС будет автоматически получать сведения о счетах физлиц с неясным источником доходов от 2,4 млн руб. в год. Мера связана с расширением обмена данными между ФНС и ЦБ, которое планируется запустить с 2027 года. Порог в 2,4 млн рублей соответствует лимиту для самозанятых и верхней границе дохода для ставки НДФЛ 13%.

По данным Минфина, такие доходы есть лишь у 3% работающих. При этом переводы от близких родственников под контроль попадать не будут.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города