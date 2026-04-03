Для севастопольских выпускников экзамены пройдут в особом порядке

Севастополь снова вошел в перечень регионов, где будет действовать особый режим ГИА.

Выпускники 9 и 11 классов наших школ смогут проходить ГИА в особом порядке. Или сдавать ОГЭ и ЕГЭ в обычном формате или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации в школе. В последнем случае для поступления в вуз или колледж нужно будет пройти внутренние испытания учебного заведения.

Напомним, с 1 января 2026 года девятиклассники, провалившие экзамены, получат шанс освоить востребованную рабочую специальность за счёт государства.

Закон позволяет подросткам без аттестата об основном образовании бесплатно пройти обучение по программам среднего профобразования. Региональные власти сами определят перечень профессий — от слесаря и электрика до повара и парикмахера.

Инициатива поможет тысячам школьников избежать «тупика» и быстро выйти на рынок труда, где рабочие руки сейчас в цене.

Ольга Сурикова