В честь 80-летия Владимира Жириновского состоится выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР».

Она пройдёт в московском «Манеже» с 11 по 23 апреля. Вход свободный. 🏛️

Центральный образ выставки — легендарный поезд Жириновского, где каждая «станция» символизирует этап жизни политика и веху истории страны. Над проектом более полугода работали свыше 50 специалистов: кураторы, дизайнеры, историки, архивариусы. 🚂

Как подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, главная задача — показать, что наследие Жириновского не осталось в прошлом, а продолжает работать на благо страны.

Всего представлено более 3000 предметов: редкие документы, плакаты, фото, письма, личные вещи.

Среди ключевых артефактов:

✅агитационная «Буханка» (УАЗ-452) с громкоговорителем 🚐

✅студенческие конспекты 1959 года и русско-турецкий разговорник

✅печатная машинка, на которой напечатали первую программу ЛДПСС

✅старый чемодан с корзиной клубники — с ними Жириновский впервые приехал в Москву 🧳

Также для выставки создано около 20 арт-объектов. Самые яркие:

🔷«Детство» — фрагмент крыши дома в Алма-Ате

🔷«Конспиративная квартира» — комната на Красной Пресне, где в декабре 1989 года создали ЛДПСС

🔷«Разлом» — инсталляция из 300 элементов, символизирующая развал СССР

🔷«Стена 1999» — с рельсами, весом более 200 кг

В свою очередь координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев отметил, что эта выставка — гораздо больше, чем историческая панорама. Это пространство для диалога, размышлений и переосмысления.

«В лекционных залах и на экспертных панелях посетители могут увидеть, что за яркой публичной личностью стоял человек, беспримерно преданный служению стране, защитник интересов русского народа и хранитель идеи исконно русских ценностей и долгосрочного развития России», — рассказал Илья Журавлев и порекомендовал всем найти время и прикоснуться к истории основателя партии ЛДПР и легендарного провидца Владимира Жириновского.