Балаклавской пенсионерке вернут украденные мошенниками деньги

160 тысяч рублей отправила на «безопасный счёт» пожилая женщина, попавшись на удочку интернет-мошенников. Они представились сотрудниками банка и сообщили, что от её имени некие злоумышленники пытаются оформить кредит.

Владельцами счетов, на которые были отправлены деньги, оказались Краснодарского и Приморского краев в возрасте 21 года и 25 лет.

По обращению прокуратуры Балаклавского района суд взыскал с дропперов похищенную сумму.

Андрей Крымский

