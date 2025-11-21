Мошенническая схема строительной компании «Домус»: обман на 42 миллиона

В Севастополе раскрыта мошенническая схема строительной компании «Домус», которая обманула десятки семей на сумму свыше 42 миллионов рублей.

Компания, основанная в 2014 году, работала на рынке строительства жилых и нежилых зданий, обещая заказчикам возвести дома за 120 дней. Однако, как показали следственные материалы, руководство фирмы во главе с 39-летним Денисом Жаминовым заключало договоры, принимало аванс, но работы либо не выполнялись, либо были незаконченными — частично возводились стены или только фундамент.

Схема мошенничества строительной компании «Домус» заключалась в использовании траншевой ипотеки, которую банки не обеспечили эскроу-счетом для дополнительной безопасности клиентов. Подрядчик, не имея собственных достаточных средств для полноценного строительства, получал крупные авансы от заказчиков на каждый этап работы.

После получения предоплаты фирма имитировала строительные рабы, создавая видимость процесса. Выявлено как минимум 25 пострадавших семей из Севастополя и Крыма. Во время обыска у Жаминова изъяли документы и технику, доказывающие его причастность к афере. На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 2 миллионов рублей.

Корреспондент Севкора пообщался с одной из пострадавших от мошенников. Дарья рассказала, что в декабре 2023 года они заключили договор с ООО «Домус» на строительство дома. Подрядчик обещал построить жилье за 120 дней и был аккредитован для получения ипотеки по господдержке. Первый транш был переведен своевременно, но реальные строительные работы начались с задержками. В итоге фундамент был залит, стены возведены, но дом в целом остался недостроенным.

«Подрядчик прислал одностороннее расторжение договора, объясняясь проблемами и заморозкой средств. Деньги на материалы были уплачены, а реализация их на объекте отсутствовала. Мы обратились в прокуратуру и следственные органы, где нас признали потерпевшими. Сейчас дом приходится достраивать своими силами, потому что компания отказалась компенсировать затраты. Мы оказались заложниками ситуации, имея ипотеку и недостроенное жилье. Следствие ведется, задержан руководитель компании. Верим в справедливость и надеемся на возмещение ущерба», — рассказывает Дарья.

Сейчас Дарья со своей семьей живет в недострое. Так как проводка была проложена с нарушениями, в доме выбивает пробки. Например, невозможно одновременно с бойлером включить другую технику.

«Каждый застрял на своем этапе, кто-то без крыши, кто-то только со сваями. Пошли трещины в полу, в несущих стенах, в колоннах. Всё это мы фиксировали — есть фото и видео. Возвращать деньги, компенсировать какие-то затраты наш подрядчик, соответственно, отказался. Он расторг договор в одностороннем порядке. Мы нашли другого подрядчика, успели как-то, чтобы освоить последний транш, но его, естественно, не хватило. Переделывать пришлось много. В дом-то мы въехали, но живем без отделки», — добавляет Дарья.

Девушке повезло, что они потратили не всю планируемую сумму. Были семьи которые отдали все деньги, а дом так и остался на стадии свай.

Сейчас руководитель ООО «Домус» — Денис Галимьянович Жаминов задержан по подозрению в мошенничестве. Он свою вину не признал, утверждая, что юридически компания выполнила обязательства в той мере, в какой смогла. Одним из аргументов, помешавшим работам, он назвал специальную военную операцию.

Расследование продолжается. Следствию предстоит установить причастность других руководителей ООО «Домус» и найти всех пострадавших. По словам заказчицы Дарьи таких семей более 30.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города