Путин поздравил с Днём воссоединения Крыма с Россией и рассказала о последних успешно реализованных проектах в регионе

Президент в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Правительства по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, приуроченное к 12-летию со дня воссоединения полуострова с Россией

Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днём воссоединения Крыма с Россией.

За этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор – быть со своей Родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сражаются сегодня наши ребята, наши герои – участники специальной военной операции.

И этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего Отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в её тысячелетней истории, символом единства, воли и сплочённости всего нашего многонационального народа.

За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей.

Восстанавливаются и появляются новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения.

В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1 тысячи 600 резидентов.

Прошу Правительство и впредь уделять самое пристальное внимание развитию этих наших субъектов Федерации, укреплению их экономического потенциала и промышленной базы, повышению уровня жизни местных жителей.

Сегодня у нас на прямой связи ряд новых, успешно реализованных проектов в Крыму и Севастополе.

И начнём с крытого ледового катка в Севастополе, который, несомненно, станет одним из ведущих центров развития хоккея, фигурного катания, других зимних видов спорта в нашем южном регионе, будет способствовать росту их популярности, прежде всего среди юных спортсменов, детей, подростков, которые смогут регулярно, с пользой для здоровья заниматься физической культурой.

Следующий объект, который открываем сегодня, нацелен на защиту здоровья подрастающего поколения – это Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории. В его новых корпусах, оснащённых передовым медицинским оборудованием, будет оказываться специализированная, высокотехнологичная помощь маленьким пациентам с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, соматическими заболеваниями.

И завершим телемост вводом в эксплуатацию модернизированных очистных сооружений около города Судак. Этот объект существенно сократит сброс неочищенных сточных вод, а также улучшит экологическую обстановку, которая испытывает дополнительную нагрузку в летние месяцы, когда на курорты полуострова приезжают миллионы туристов.

В качестве справки могу ещё добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений: 24 – в Крыму, три – в Севастополе. Завершено работа над десятью объектами: восемь – в Крыму, два – в Севастополе. Ведутся работы на 13. В стадии проектирования – ещё четыре объекта.

Хочу поблагодарить всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению наших исторических регионов, а это строители, рабочие, инженеры, проектировщики, сотрудники ЖКХ и многие другие специалисты.

А также, пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником – Днём работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался 15 марта.

От вашего каждодневного труда, качественной работы и ответственного отношения к делу зависит благополучие и безопасность всех без исключения граждан страны, бесперебойная подача воды, света, тепла в дома и квартиры, чистота и порядок на улицах российских городов и посёлков.

