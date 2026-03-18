Пять маленьких козлят появились в «Ковчеге» в Новом Херсонесе

18-03-2026

В живом «Ковчеге» в Новом Херсонесе весеннее прибавление. В марте состав пополнился пятью козликами. Белоснежные крохи держатся рядом с мамами, пьют молоко, толкаются, пробуют голосить.

 

Сейчас там проживают кролики, камерунские козы, лани, бараны, патагонские мары, фазаны, попугаи волнистые, павлины и курочки. .

