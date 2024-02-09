ПСБ запустил акцию «Пенсионный бонус» для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств.

В рамках акции ПСБ начислит 4 тысячи рублей военным пенсионерам, оформившим в период с 1 февраля по 31 июля 2024 года выплату пенсий на карту ПСБ* и оплатившим картой покупку на любую сумму.

Пенсионная карта ПСБ открывает доступ к широкому спектру классических финансовых сервисов – операции с наличными в широкой сети банкоматов, моментальная оплата товаров и услуг, безопасные и быстрые платежи и переводы, а также содержит дополнительные опции: повышенный процент на остаток средств на счете, программу лояльности с кешбэком за покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах зоотоваров.

«Пенсионеры и люди старшего поколения рационально подходят к выбору банковских сервисов для управления финансами. Мы стремимся предоставить удобные, понятные и безопасные инструменты для решения ежедневных финансовых вопросов. Пенсионная карта ПСБ – это комплексное решение с набором важных для людей старшего поколения опций, в том числе безопасные и быстрые платежи и переводы, повышенный доход на остаток по счету, возможность получать кешбэк за покупки. Мы расширили список привилегий для военных пенсионеров, предложив им дополнительное поощрение при переводе военной пенсии в ПСБ», – отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав QR-код, который размещен в информационных материалах и на специальных стендах в силовых и оборонных ведомствах.

Акция «Пенсионный бонус» действует до 31 июля 2024 года.

Реклама. ПАО Промсвязьбанк. ИНН 7744000912 ОГРН 1027739019142 erid: LdtCKDMgx

*В акции принимают участие карты с тарифами: Карта для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий, Сильные люди. Тариф особого назначения, Твой плюс для ОПК, Тариф для ГК Роскосмос, Твой плюс, Федеральный безлимитный, Твой кешбэк для военнослужащих, Карта для ветеранов СВО «Защитники отечества», Твой кешбэк, Твой банк, Клубная карта ПФК ЦСКА. Пенсионную карту можно заказать через контактный центр ПСБ. Полные условия акции: https://www.psbank.ru/-/media/Files/Personal/Everyday/Cards/PensionAction/ac_ysl_military.pdf