В честь важной даты 80-летия освобождения Севастополя на минувших выходных мемориальный комплекс «Сапун-гора» организовал фестиваль «Знамёна Славы».

Это мероприятие включает в себя исторические реконструкции, ретрофотоателье, выставку военной техники, спектакли и мастер-классы для взрослых и детей.

Директор Музея обороны Севастополя, Михаил Смородкин, подчеркнул важность каждой детали в этом мероприятии. Он отметил, что каждая интерактивная точка, каждая выставка и каждый человек, работающий на фестивале, нацелены на то, чтобы погрузиться в события прошлого и почувствовать, какими усилиями и жертвами наши предки добивались мира для нас. «Это место пропитано историей, кровью и огнем, и каждый здесь старается передать это вам», — заверил он.

Ветеран Михаил Латоха, сын защитника Севастополя, выразил гордость за жителей города, героически боровшихся за свою землю. Он поддерживает традиции и память о прошлом, ведь его отец также сражался за город в далеком 1918 году. Шествие началось с ветеранов, которых ретроавтомобили доставили к памятникам воинам-освободителям под музыку оркестра.

Минутой молчания и возложением цветов почтили память погибших солдат. Торжественная церемония выноса боевых знамён и военно-морских флагов открыла фестиваль.

Константин Кржеминский, ветеран Великой Отечественной войны, выразил желание сохранить память о героях, чьей жертвой был обеспечен мир для будущих поколений. Он упомянул легендарного разведчика Николая Гунько, а также Героя Советского Союза Ивана Яцуненко, участника освобождения Севастополя, который возглавил атаку на Сапун-гору и поднял красное знамя на вершине. Кржеминский призвал к тому, чтобы имя Яцуненко было увековечено на улице или в доме, также, как и имя Аллы Оношко.

Жительница Севастополя Александра Иванова рассказала о своем дедушке, который служил во время войны на различных фронтах. Она подчеркнула, что дедушка передал им свою мудрости, хотя дожил аж до 2016 году. Гости и участники фестиваля выразили поддержку акции «Бессмертный полк», выстраивая живой коридор с портретами своих предков-героев войны и пройдя колонной к Обелиску Славы воинам-освободителям.

Севастополь — это как песня, которая и поет, и плачет, сказала жительница Владикавказа Светлана Щедрина. Важно, чтобы каждый помнил и знал об этом. Мы хотим передать это нашим детям, и надеемся, что они передадут это своим потомкам. Пока память жива, все, кто погиб, остаются живы в наших сердцах. Мы сможем победить все трудности.