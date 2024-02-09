Благодаря граффити на башне эсминца «Бойкого», 11-ю береговую батарею в Севастополе обновят к 9 мая

В Севастополе на башне эсминца «Бойкого» 11-й береговой батареи закрасили нашумевшее граффити кота. К делу подключились неравнодушные жители города.

Сначала рисунок вывели с помощью специального состава, а затем всю башню перекрасили мастера покрасочного дела, пишет ForPost.

Средство для смывки рисунка в музей передал Владимир Кайданов, работы по ликвидации граффити выполняли сотрудники одной из стоматологических клиник города, включая главного врача, а покраску башни выполнили сотрудники фирмы, которая специализируется на покрасочных работах разной сложности.

«Полностью завершились работы в четверг, 8 февраля. Максим Ткач привез специальную корабельную краску шведского производства. С помочью специального оборудования перекрасили две башни эсминца «Бойкого», как снаружи, так и внутри. Более того, они пообещали обновить батарею к 9 мая, за что им огромное спасибо», — рассказал директор музея «11-я береговая батарея» Владимир Семенов, добавило издание.

Напомним, орудие эсминца «Бойкий» в январе изрисовал 37-летний гость из Москвы. Его поисками занимались оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД совместно с коллегами из УФСБ.

Задержанный рассказал полицейским, что с помощью рисунка хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе, сообщили в пресс-службе городского УМВД. На него заведено уголовное дело.

Ольга Сурикова

ForPost