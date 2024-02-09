Карлсон предупредил о ядерных ударах России за Крым

В случае атаки на Крым Россия будет наносить ядерные удары. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в послесловии к интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Путин нанесет ядерные удары за Крым, если того будет требовать обстановка. В этом случае высока вероятность начала мировой ядерной войны.

Карлсон отметил, что после разговора с президентом РФ сомнений нет — Путин не отдаст Крым.

«Нравится вам это или нет, Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если придется», — заявил американский журналист в 9-минутном ролике «мнение после интервью».

Ольга Сурикова