ПСБ проведет в Севастополе первый митап по продуктовой разработке в финтехе

Первый митап по продуктовой разработке в финтехе состоится в Севастополе 26 мая. Организатором мероприятия выступает ПСБ – российский универсальный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам.

За один день участники узнают от банковских экспертов разных ИТ-направлений о том, как создавать, развивать и эффективно управлять цифровыми сервисами крупной финансовой организации, как делать это с сохранением качества и связи с клиентами. Бизнес-аналитика, frontend-разработка, системная аналитика, продуктовые agile-команды и их развитие — всё это и многое другое в докладах спикеров.

Для кого: сотрудники ИТ-компаний, технологические игроки и владельцы ИТ-стартапов, выпускники технологических вузов, специалисты по следующим стекам: Node.js, Java, Angular, Kotlin, frontend- и backend-аналитики.

В программе: интересные доклады, вкусный кофе, яркий мерч, неформальная атмосфера и возможность пообщаться с экспертами, коллегами и единомышленниками. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно по ссылке. Успейте зарегистрироваться до 25 мая. Участие бесплатное.

Митап пройдет 26 мая с 18:00 до 21:00 по адресу: Севастополь, ул. Университетская, д. 33, «Точка кипения СевГУ»