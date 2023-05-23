Правительство Севастополя в 2022 году освоило бюджет почти на 98 %

Правительство Севастополя направило в городское заксобрание отчет об освоении бюджета за 2022 год. Наш город ожидаемо датируется чуть менее, чем на две трети. Об этом на заседании городского правительства рассказал глава депфина Алексей Плотников.

Доходы городского бюджета в прошлом году составили – 72, 9 млрд рублей, расходы – 71, 2 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления составили всего 22,4 млрд рублей, что составляет 34 % от общего числа доходов. Больше всего получено денег от налога на доход физических лиц – это почти половина собственных доходов, налог на прибыль — 12%, акцизы – 11%.

Для поддержания текущих расходов город потратил 39, 5 млрд рублей на текущие расходы, остальное на капитальные статьи расходов.

Напомним, депутаты заксобрания Севастополя во втором чтении приняли закон «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно опубликованному на сайте местного парламента документу прогнозируемый общий объем доходов бюджета города составит 70,8 млрд рублей, из них 45,6 млрд рублей – дотации из федерального бюджета.

Объем расходов составит 75,3 млрд рублей. Дефицит бюджета города составит 4,5 млрд рублей.

Дмитрий Островский