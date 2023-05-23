Для севастопольских выпускников звучит последний звонок (фоторепортаж)

Сегодня, 23 мая, во всех севастопольских школах прозвучал последний звонок. В целях соображений безопасности на линейках присутствовали только ученики 9-х и 11-х классов, а также их родители.

Всего в этом году из севастопольских школ выпускается порядка 2000 человек.

Корреспондент «Севкора» посетил последний звонок в гимназии №1. Здесь, как всегда, царила праздничная атмосфера, нарядные выпускники и взволнованные родители.

Поздравить выпускников со столь знаменательным днем в их жизни пришли ветераны, руководство города, священнослужители.

«Желаю ребятам удачи перед вступительными экзаменами. Ведь именно сегодняшним выпускникам предстоит развивать российскую науку, развивать российскую промышленность, укреплять обороноспособность страны! Я всем выпускникам желаю найти тот жизненный путь, по окончании которого вы сможете гордиться за прожитую жизнь», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина