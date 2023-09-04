ПСБ поздравил детей Качи с Днем знаний

Севастополь, 4 сентября. – Праздничное мероприятие, посвященное началу нового учебного года, организовал банк ПСБ в поселке Кача, Севастополь. Для детей была подготовлена большая творческая программа, включившая викторины и конкурсы. Участников угощали сладкой ватой, а малыши смогли перевоплотиться в любимых героев с помощью аквагрима.

Ребята постарше прошли испытания квеста «Золото Форта», где ответили на вопросы старца Фура и выполнили задания Мэтра теней. Самые активные участники получили памятные сувениры от банка, которые пригодятся им во время учебы. Завершился праздник дискотекой с цветным дымом и мыльными пузырями.

«Нам бы хотелось, чтобы новый учебный год ребята начали позитивно и с хорошим настроением, поэтому ПСБ сделал детям Качи такой творческий подарок. Надеемся, что они зарядились положительными эмоциями и настроились на хорошую учебу, ведь в течение всего мероприятия мы напоминали им о том, насколько важно стремиться к знаниям и получать высокие оценки», – прокомментировал управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.