Школьники и студенты Севастополя могут поступить на бесплатные курсы программирования

Севастопольские школьники уже не первый год принимают участие в проекте «Код будущего». Бесплатное обучение стало возможным благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», сообщили в правительстве города.

Более 300 ребят обучаются на курсах от ведущих ИТ-компаний и вузов в первом наборе. Они осваивают, как востребованные языки программирования, так и разработку приложений, игр, аналитику данных, машинное обучение и другие.

Изначально «Код будущего» был нацелен на школьников 8-11 классов, однако с 2023 года подать заявку могут также студенты колледжей и техникумов.

Новый набор стартовал в июле, на курсы смогут поступить более 140 тысяч ребят со всей страны. Всего за месяц на портале госуслуг уже одобрено более 25 тысяч заявок от ребят со всей России.

Начать бесплатное обучение в проекте «Код будущего» школьники 8-11 классов и студенты колледжей и техникумов смогут в начале учебного года.

Для записи доступно более 200 курсов в онлайн и офлайн-форматах по востребованным языкам программирования, среди которых Python, Java, C++, C#, 1С, HTML, SQL, JavaScript, Kotlin и другие. Среди направлений – веб-разработка, создание графических интерфейсов и парсеров, тестирование программного обеспечения, программирование беспилотников, разработка игр, приложений, ботов, криптографических алгоритмов и нейронных сетей.

Для очного обучения в Севастополе открыто 14 площадок на базе школ и организаций дополнительного образования. Уточнить их адреса можно на интерактивной карте, размещенной на странице проекта на портале госуслуг. Для обучения в формате офлайн доступны курсы от следующих образовательных организаций:

— 1T;

— Учи.Дома;

— Российский новый университет;

— Московский финансово-промышленный университет «Синергия»;

— Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет);

— Волгоградский государственный технический университет.

На этих площадках школьники и студенты колледжей смогут обучиться на следующих курсах:

— Искусственный интеллект с Python;

— Основы мобильной разработки React-Native и GameDev;

— Робототехника и БПЛА в смешанной реальности;

— Программирование и алгоритмизация на Python;

— Моделирование игровых миров на JavaScript.

Углубленные знания и навыки в области программирования, полученные на курсах, пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и хакатонам, а также помогут определиться с выбором будущей профессии. Успешно пройдя итоговые испытания, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса.

Продолжительность обучения – 144 академических часа: это 4 модуля по 36 академических часов каждый. Программа занятий спланирована таким образом, чтобы обучающимся было комфортно совмещать курсы со школой, колледжем и другими занятиями. Как правило, уроки проходят два раза в неделю.

Подать заявку можно до 30 сентября следующим образом:

— выберите формат и курс обучения на Госуслугах, заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель – понадобится справка с места учёбы;

— дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления;

— пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки;

— заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.