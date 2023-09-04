В Каче при строительстве детсада подрядчик пытался «нагреть» государство почти на полмиллиона руб

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве детского сада в поселке Кача.

Прокуратурой установлено, что в ноябре 2020 года между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и коммерческой организацией заключен госконтракт на выполнение работ по строительству модульного детского сада в поселке Кача.

При этом подрядчик включил в акт выполненных работ и справку об их стоимости сведения о поставке на объект древесных подоконных досок, которая фактически не производилась. На основании указанных документов в июле 2023 года произведена оплата и подтверждено спасание ранее авансированных средств.

Таким образом, похищены бюджетные средства в размере свыше 420 тыс. рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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Ольга Сурикова