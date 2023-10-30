ПСБ повышает процент на остаток по пенсионным картам

Севастополь, 30 октября – Ежемесячный процент на остаток по пенсионным картам ПСБ с 1 ноября увеличится до 7%. Вознаграждение от банка начисляется ежемесячно при условии получения пенсии на карты ПСБ.

Пенсионные карты ПСБ могут оформить как гражданские лица, так и пенсионеры силовых структур и ветераны боевых действий. Открытие, годовое обслуживание и смс-оповещения о зачислении пенсии бесплатны. Снимать наличные до 30 000 рублей без комиссии можно в любом банкомате страны. Оплата ЖКХ и денежные переводы по номеру телефона до 100 000 рублей в месяц также проходят без комиссионных процентов.

Еще один бонус по пенсионной карте ПСБ – кешбэк, возврат части средств за покупку. Его банк начисляет в размере 3% от стоимости товаров, приобретенных в категориях «Аптеки», «АЗС» и «Зоомагазины».

Как получить пенсионную карту ПСБ и оформить на нее зачисление пенсии?

Обратитесь в любой офис банка в городе Севастополе или заполните заявку на сайте psbank.ru или по телефону 8 800 333 03 03

Получите карту в отделении ПСБ в Севастополе по адресу:

улица Нахимова, 1

улица Большая Морская, 33

проспект Октябрьской Революции, 24

Подайте заявление о переводе пенсии на карту ПСБ:

в банке при получении карты

в отделениях Социального фонда РФ или центрах «Мои документы» (МФЦ)

онлайн на портале госуслуг.

«Гибкая система лояльности, предусмотренная банком для держателей карт, позволит пенсионерам Севастополя простым и современным способом получать ежемесячную прибавку к пенсии. Для этого нужно оплачивать картой привычные покупки и сохранять на ней сумму от 5 000 рублей. Вознаграждение от банка будет начисляться в конце каждого календарного месяца», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

* Процентная ставка 7% годовых в рублях на остаток по карте применяется при остатке денежных средств в размере от 5 000,01 рублей. Кешбэк 3% начисляется в категориях «Аптеки», «АЗС», «Зоотовары» при зачислении пенсии на счет пенсионной карты (при присоединении к программе лояльности «Кешбэк» в ИБ/МБ или в офисе Банка). Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков (ежемесячно — не более 30 000 рублей) при зачислении пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). Услуга подключается на 2 календарных месяца, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения пенсии. При повторном получении пенсии срок действия услуги автоматически пролонгируется. В случае отсутствия зачисления пенсии из ПФР услуга автоматически отключается.

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