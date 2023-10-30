В Севастополе «подкрутить» теплоту батарей невозможно

Город Городское хозяйство
30-10-2023
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Снизить температуру батарей в системе отопления городские власти не могут по техническим причинам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

 «У нас все-таки не угольные котельные, а газовые. Поменьше уголька подкинуть не получается. Все-равно система работает централизованно», — отметил он.

Директор горхоза Вероника Лисовская сообщила, что все котельные уже запущены, а количество обращений о холодных батареях минимальное – всего около 600 за 3 дня с момента пуска тепла.

Напомним, в этом году городскими властями принято решение начать отопительный сезон с 27 октября.

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