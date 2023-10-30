Последствия атаки на Севастополь по состоянию на 14:00 

Сегодня, 39 октября, по предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Чуть позже губернатор сообщил, что зафиксирована следующая информация:

☑️Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы.

☑️Обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях (сейчас каникулы, уроков нет), спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал.

☑️На улице Пасечной упали осколки на приусадебном участке, было небольшое возгорание травы, которое уже потушили.

☑️На улице Мищенко в одном из дворов также обнаружены осколки.

☑️В районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, во дворе дома также находятся осколки.

☑️На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом. Возгорания нет.

☑️В районе пляжей Учкуевка и Мокроусова, по предварительным данным, упали осколки сбитых воздушных целей.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано.

Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

Горхоз вместе с УК начинает подомовой обход.