ПСБ обеспечил «Хороший год» виноделам

ПСБ запустил комплексное банковское предложение для виноградарей и виноделов России, в рамках отраслевого решения «Хороший год», которое включает специальные условия расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и кредитования.

«Отрасль виноделия активно развивается, — по рыночным оценкам, в ближайшие два года объемы производства российского вина должны вырасти на 25%, во многом за счет поддержки государства и реализации программ импортозамещения. При этом банковская сфера имеет все возможности для надежного финансового сопровождения такого развития. Поэтому мы запустили специальные условия банковского обслуживания для виноградарей и виноделов, что позволит бизнесу, занятому в этой отрасли, правильно распределять расходы за счет выгодных тарифов, которые предлагает ПСБ», — сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

Комплексным обслуживанием в рамках отраслевого решения «Хороший год» могут воспользоваться юридические лица и предприниматели, занимающиеся выращиванием винограда и производством вина. При выборе любого тарифного плана расчетно-кассового обслуживания клиенты получают бесплатные переводы на счета физических и юридических лиц, бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса, снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией – 0,5% от суммы, а также сниженный тариф по эквайрингу — безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации всего за 0,9% от суммы покупок. При этом владелец бизнеса бесплатно получает терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Для поддержки и развития деятельности компаниям предоставляется кредитование, в том числе онлайн, по льготной ставке не более 5%.

Дополнительную информацию можно получить на сайте psbank.ru или в офисах ПСБ Севастополя:

Севастополь, ул. Нахимова, 1

Севастополь, ул. Большая Морская, 33

Севастополь, проспект Октябрьской Революции, 24

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