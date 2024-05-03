В Севастополе можно будет высказать свое мнение о правительстве города в устной форме

В Правительстве Севастополя теперь будут принимать устные обращения граждан. Соответствующее постановление презентовала начальник управления правовой работы правительства Севастополя Вита Романив.

Устные обращения будут фиксировать в письменной форме.

«В целом предусматриваем организацию работы по оформлению поступления устных обращений граждан, которые поступают о деятельности правительства. То есть это будет специальный журнал устных обращений», — рассказал Романив.

Куда именно можно будет подать устные народные наказы не уточнялось.

Также правительство Севастополя разработало процедуру участия представителя заявителя в личном приеме. Для этого такому человеку будет необходимо предъявить заверенную доверенность на представление интересов заявителя.

Напомним, в севастопольском Центре управления регионом сообщали, что за неделю городские власти могут фиксировать до 22 000 обращений.