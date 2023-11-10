В свет вышел фильм «Шефские связи. Москва. Севастополь. Флот»

Документальный фильм посвящен шефству, которое в 1993 году взяло правительство Москвы над Черноморским флотом, находившимся на тот момент в достаточно плачевном положении.

Инициатором поддержки ЧФ стал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.

«Именно Москва протянула руку помощи в критический момент. Без нее флоту было бы тяжело выжить. К сожалению, об этом периоде новейшей истории страны мало кто знает. Поэтому мы и решили снять этот фильм, — рассказал в комментарии «Российской газете» автор проекта «Шефские связи. Москва. Севастополь. Флот», председатель союза журналистов Севастополя, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

Самое сложное время было в период, когда статус Черноморского флота не был определен, а Россия и Украина вели политическую борьбу, стремясь его поделить. Андреевские флаги были подняты на кораблях ЧФ лишь в 1997 году, до этого флот ходил под флагом СССР.

В 1995 году в Севастополе был построен первый дом для моряков ЧФ, а следом и другие. В 1998 году открыта «московская» школа, которая работала по российской образовательной программе. Затем в Севастополе появился первый зарубежный филиал МГУ. Работал благотворительный фонд «Москва — Севастополь», а на площади Нахимова в центре города был построен Дом Москвы.

Помощь столицы отразилась и на боеготовности флота. При содействии московской мэрии ракетный крейсер «Москва» вернулся из Николаева, где он простоял на ремонте более 10 лет, а в 1999 году стал флагманом Черноморского флота. Правительство Москвы помогало ремонтировать и другие корабли ЧФ.

Дарья Тимофеева

Фото: кадр из фильма «Шефские связи. Москва. Севастополь. Флот»