Выставка «Третий удар» открылась в Севастополе

В Севастополе состоялось открытие выставки «Третий удар», организованной Российской галереей искусств и Музеем кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Экспозиция в честь 80-летия освобождения Севастополя и Крыма от немецких захватчиков включает в себя шедевры искусства, архивные документы, интерактивные инсталляции и уникальные экспонаты из музейных коллекций.

Изюминкой выставки является документальная киноэпопея Игоря Савченко под названием «Третий удар». Фильм был создан в 1948 году и стал одним из первых художественных фильмов о событиях освобождения Севастополя. В картину вошли не только постановочные кадры, снятые на павильонах, но и документальные съемки, сделанные военными операторами прямо в 1944 году.

В своем выступлении Виталий Зотов, руководитель музейно-выставочного центра «Российская галерея искусств», отметил, что экспозиция выставки посвящена освобождению Севастополя и позволяет зрителям ощутить атмосферу прошлого благодаря фильму режиссера Игоря Савченко. Особое внимание уделено военным кинооператорам, чьи работы составляют значительную часть экспозиции.

В приветственном слове директор Музея кино Лариса Баженова поделилась своим видением роли экспонатов на выставке: «Жители Севастополя будут свидетелями уникальных находок из нашего архива. Например, первый «Оскар», который был вручен советским кинематографистам за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» Ильи Копалина и Леонида Варламова, и киномеханизм создания Александра Медведкина».

Одной из основных экспозиций стал триптих от известного художника Бориса Орлова под названием «Безжалостный хронос», который впервые был представлен здесь. Символизируя противостояние человеческого подвига и орнаментального хаоса, художник выразил мысль о том, что «растительный орнамент подобен диким лесам, поглощающим все на своем пути», и как фотографии со временем теряют яркость, так и наши воспоминания постепенно утрачивают свою силу.

С 3 мая по 16 июня каждый день с 10.00 до 20.00 открыта выставка «Третий удар». Все обладатели Пушкинской карты могут воспользоваться скидкой.

Особое предложение действует 8 мая, в день памятного освобождения Севастополя — вход свободный для всех посетителей.