Пострадавшим от атак ВСУ в Севастополе выделили еще 3 млн рублей

Правительство Севастополя выделило из резервного фонда еще 3,2 млн рублей для компенсации поврежденного имущества 23-м пострадавшим от мартовской ракетной атаки ВСУ.

Большую часть – 2, 3 млн рублей получат четверо жителей Севастополя, у которых были повреждены дома, а 860 тысяч – 19 владельцев авто.

Тем не менее, до сих пор нет решения комиссии по выдаче денег по нескольким «тяжелым случаям». Губернатор Развожаев поручил рассмотреть и принять по ним решения на следующем заседании правительства, которое пройдет уже после 9 мая.

Ранее правительство уже выделяло 2, 3 млн рублей 66 физическим лицам.

Напомним, от ракетного обстрела в конце марта в Севастополе пострадало 96 многоквартирных и индивидуальных домов, 30 частных административных зданий.

Также зафиксировано три прямых попадания в жилые дома по адресам: ул. Ялтинская 7-А, ул. Гранатная 1-А, Симферопольское шоссе, 40.

В доме на Ялтинской 7-А погиб мужчина.