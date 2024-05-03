Раскрыты детали подрыва Крымского моста: использовалось устройство с ракетным топливом

В результате взрывотехнической экспертизы, полученной газетой «Коммерсант», проведенной в рамках расследования теракта на Крымском мосту в 2022 году, были получены новые данные об этой атаке. Согласно результатам экспертизы, для разрушения важнейшей транспортной артерии было использовано самодельное взрывное устройство, мощность которого эквивалентна 10 тоннам тротила.

Эксперты установили, что в основу взрывного устройства вошло твердое ракетное топливо, скрытое в бобинах полиэтиленовой пленки. Детонация произошла благодаря пластиту, размещенному в ключевой точке устройства.

Судебная взрывотехническая экспертиза стала ключевым элементом в деле. Работу проводили сотрудники управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР совместно с оперативниками ФСБ и военными.

По данным следствия, организатором атаки является Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины. По версии следователей, он возглавил группу террористов, задачей которой было уничтожение Крымского моста, сразу после своего назначения первым заместителем председателя СБУ в марте 2022 года.

Изготовление взрывного устройства, как предполагают следователи, произошло на территории Украины, при использовании промышленных компонентов, не позднее августа 2022 года.

По сведениям Главного следственного управления СК РФ, в начале августа 2022 года 22,7 тонны полиэтиленовой пленки были отправлены из Одессы в Болгарию на 22 паллетах. Далее груз доставили в грузинский Поти, а после — в Ереван. В ереванском терминале «Трансальян» груз прошел таможенное оформление, после чего часть сопроводительных документов была заменена.

4 октября груз на автомобиле марки DAF пересек грузино-российскую границу на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», а 6 октября был доставлен на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Оттуда паллеты загружены на грузовик International ProStar под управлением гражданина России Махира Юсубова, который, согласно документам, должен был транспортировать пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 к компании ООО «Экстра», зарегистрированной в Симферополе. Такие сложные перемещения груза были задуманы для снижения внимания к нему со стороны правоохранительных органов.

Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв.

Эксперты установили, что для инициирования взрыва было использовано взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, предположительно, С-4 или РЕ-8.

В свою очередь, детонатор, скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора, когда груз достиг заранее определенной точки на маршруте — это был 156-й километр автомагистрали А-290 Новороссийск—Керчь общего пользования федерального значения.