В Севастополе два адмирала стали почетными гражданами города

Сегодня в ходе сессии Заксобрания было принято решение присвоить звания почетных граждан Севастополя двум адмиралам Черноморского флота.

Парламентарии единогласно поддержали присвоение почетных званий Игорю Касатонову, адмиралу, командующему Черноморским флотом (1991-1992 гг.) и Александру Витко, адмиралу, командующему Черноморским флотом (2013-2018 гг.).

Во время зачитывания проекта решения глава Закса Владимир Немцев отметил, Касатонов руководил флотом в тот период, когда рассматривал вопрос вообще существования Черноморского флота.

«Это был сложный период для всей нашей страны. В этом случае Россия практически теряла Черноморский флот. А мы не мыслим Севастополь без Черноморского флота. И в этот период командующий Черноморского флота Касатов проявил государственную мудрость, исключительную прозорливость, гражданскую ответственность и отказался приводить моряков Черноморского флота к украинской присяге. Он лично принимал меры по предотвращению раскола в военных частях по национальному признаку», — подчеркнул Немцев, добавив, что, благодаря такому шагу, моряки-черноморцы избежали позора измены присяги.

В такой же сложной политической ситуации пришлось руководить флотом и Александру Витко, когда Крым возвращался в состав России. Благодаря его правильным действиям, удалось избежать без человеческих жертв и кровопролития в 2014 году. Он предостерег украинские ВМС от применения насилия.

Торжественная церемония награждения пройдет в Дни празднования Дня города.

Ольга Сурикова