ПСБ и Академия ПСБ провели квест по финансовой грамотности в Москве

ПСБ и Академия ПСБ организовали на стендах Республики Крым и Севастополя Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ образовательный квест по финансовой грамотности.

Проект реализовали при активном содействии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Крым и Департамента экономического развития города Севастополя. С игровыми заданиями успешно справились 125 семей, которые пришли на выставку познакомиться с главными достижениями российских регионов.

Эксперты ПСБ и Академии ПСБ разработали квест, направленный на развитие базовых финансовых компетенций граждан. В игровом формате посетители решали смоделированные жизненные ситуации и зарабатывали условные денежные средства, которые смогли обменять на памятные сувениры от организаторов.

«На простых и понятных примерах мы разбираем различные финансовые ситуации, с которыми ежедневно сталкивается практически каждый человек. Как правильно рассчитать приемлемую кредитную нагрузку, сформировать финансовую «подушку безопасности» и вести семейный бюджет, какие инструменты выбрать для инвестирования и как преумножить сбережения – ответы на эти и другие вопросы участники получили, выполнив задания квеста. Полученные знания помогут им сформировать полезные финансовые привычки и мотивацию на дальнейшее финансовое просвещение», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«В прошлом году мы с банком ПСБ провели финансово-деловую игру «Время денег» более чем в 20 городах России, два форума «Люди и деньги», которые собрали 500 руководителей российских компаний. Команда наших экспертов реализует проекты и программы как для населения, так и для бизнеса по управлению бюджетом, финансовой безопасности, семейным финансам», – отметил ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев.