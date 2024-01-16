В Севастополе на 12 лет посадили педофила

Нахимовский суд Севастополя приговорил к 12 годам строгого режим 29-летнего мужчину, пристававшего к 6-летней девочке.

Следствие установило, что в октябре 2022 года, находясь в общем помещении коммуналки по ул. Горпищенко, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки из соседней комнаты.

Потерпевшая рассказала о случившемся матери, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Помимо срока, он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, в течение 10 лет и должен отбыть 1 год ограничения свободы после освобождения из исправительной колонии, а также выплатить 100 тыс. рублей моральной компенсации.