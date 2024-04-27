Курьер с амфетамином задержан в Севастополе на трассе «Таврида»

В Севастополе будут судить 35-летнего севастопольца, который попытался ввезти в город крупную партию амфетамина. Следственные органы завершили расследование, которое было начато после задержания наркокурьера в декабре прошлого года.

Сотрудниками севастопольской полиции в сотрудничестве с ДПС было остановлено такси, в котором передвигался подозреваемый. При осмотре машины в рюкзаке на заднем сиденье был обнаружен сверток с порошкообразным веществом, которое, как подтвердила экспертиза, оказалось амфетамином общей массой более 200 граммов — объемом, квалифицируемым как особо крупный размер.

В Севастополе полиция пресекла попытку крупной партии амфетамина найти своего потребителя. 35-летний житель города, возвращаясь на поезде из Москвы, был задержан в такси на трассе «Таврида». В его рюкзаке обнаружены полимерные свертки с порошкообразным веществом общей массой более 200 граммов. Экспертиза подтвердила: это психотропный амфетамин, достаточный для особо крупного размера по статье УК РФ. Севастопольцу теперь грозит до 20 лет заключения.

Материалы дела уже направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в севастополе в ноябре прошлого года задержали наркокурьера, возившего с материка крупные партии наркотиков.