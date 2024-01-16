Собственники ресторана «Seavas» пытались отсрочить его снос

Собственники ресторана «Seavas» в середине декабря 2023 года попросили Арбитражный городской суд отсрочить исполнение решения о сносе увеселительного заведения, которое было принято еще в марте 2023 года.

Компания «ПИР» сообщила суду, что хочет подготовить соответствующую проектную документацию, обеспечить подъезд грузового транспорта и уведомить соседей о сносе.

Суд в искренность намерений компании не поверил, поскольку ООО «ПИР» с марта не приложило достаточное количество усилий для сноса ресторана, который все еще считается незаконным.

Демонтировать «Seavas» должны были еще в сентябре прошлого года.