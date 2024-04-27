В Крыму из-за отравления футболистов перенесли несколько матчей

Два матча четвертого тура чемпионата Премьер-лиги КФС перенесены.

«В связи с массовым отравлением футболистов команд «Таврия» (Симферополь) и «Спарта-КТ» (Молодежное), два матча 4 тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024 ГФК «Ялта» — «Таврия» и «Океан» — «Спарта-КТ» перенесены на резервные дни», — сообщила пресс-служба союза.

В то же время, по информации руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, у Роспотребнадзора есть информация об одном заболевшем, он сейчас на стационарном лечении.

На месте выезжала бригада специалистов для выяснения обстоятельств.

«Иной информации о случаях инфекционного заболевания нет», — сказала Пеньковская.

Таким образом, в субботу, 27 апреля, состоится матч между футбольными клубами «Алушта-Крым» и «Гвардия» (Феодосия), а в воскресенье, 28 апреля, встретятся «Инкомспорт» (Ялта) и «Кызылташ» (Бахчисарай).

Ольга Сурикова