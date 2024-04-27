За причинение тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке «Зурбаган» экс-директор приговорен к принудительным работам

Прокуратура Севастополя доказала в суде вину бывшего директора ООО «Гидропарк Ру» в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью маленького ребенка в аквапарке «Зурбаган».

Как уже сообщалось, в 2022 году 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых, где в отсутствие спасателя-инструктора прыгнул с бортика и утонул. У него наступила клиническая смерть, его тело извлекли из воды другие посетители. Ребенка реанимировали, однако его здоровью причинен тяжкий вред, он признан инвалидом.

Уже бывшему директору назначено наказание в виде двух лет принудительных работ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В развлекательном центре не было необходимого количества спасателей-инструкторов, Операторами горок и бассейнов работали несовершеннолетние, которые не прошли инструктаж оказания первой помощи, также медработник в рабочее время аквапарка на рабочем месте фактически не находился.

Наказание виновный должен отбывать в специализированном центре под присмотром конвоя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ольга Сурикова