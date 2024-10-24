Приближается магнитная буря – назван опасный день

Эксперты предупредили о мощной магнитной бури, которая может пошатнуть здоровье даже крепких, сильных людей.

Метеозависимым стоит запомнить день, когда Землю накроет магнитная буря.

Этим днем станет 26 октября.

Фактором, который повлиял на образование магнитной бури, является выброс плазмы после вспышки класса Х3,3 на Солнце.

Для облегчения последствий магнитных бурь рекомендуется спать не меньше 8 часов в день, пить достаточное количество воды, принимать контрастный душ, заниматься легкой гимнастикой.

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Кристина Ветер