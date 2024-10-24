Чем заняться во время осенних каникул в Севастополе

Во время осенних каникул с 26 октября по 4 ноября в Севастополе пройдет множество интересных мероприятий для школьников. Они смогут посетить театральное закулисье, участвовать в историческом квесте, узнать о военной авиации и освоить навыки с металлодетектором.

Исторический квест «Открой тайны залов Михайловской батареи»

Музейный комплекс «Михайловская батарея» предлагает участникам исследовать военные события и находить артефакты.

Квест рассчитан на возраст 12+, проходит в группе от 2 до 10 человек.

Запись по телефону: +7 911 242-06-96.

Театральная экскурсия

Севастопольский академический театр имени А.В. Луначарского открывает свои закулисья для школьников.

Экскурсии начинаются с 26 октября, билеты можно купить в кассе театра или на сайте. Доступно посещение по «Пушкинской карте».

Познавательная экскурсия в Центре военно-морской авиации «Крым. Небо. Самолёты»

Центр приглашает школьников и родителей на экскурсии, где участники узнают о летчиках и смогут «полетать» в виртуальной реальности.

Экскурсии проводятся для групп от 8 человек по предварительной записи: +7 978 774-89-92.

Мастер-класс по поисковому делу с металлодетектором

3 ноября в районе Чоргуньского моста-акведука пройдет мастер-класс для участников от 10 лет. Мероприятие начнется с инструктажа в 10:30, передает Туристический портал Крыма.

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Кристина Ветер