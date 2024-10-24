Тепло начало поступать в дома севастопольцев

На сегодняшний день сообщается, что в Севастополе запущены 141 котельная и Севастопольская ТЭЦ. Это говорит о том, что в дома жителей города начало поступать тепло.

По распоряжению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, к 25 октября во всех домах севастопольцев должно быть тепло.

Сообщается, что запуск городских котельных проходил поэтапно: сначала отопление дали в школы, детские сады, больницы и дома для пожилых людей, а затем началось подключение жилых домов. График и порядок запуска соответствуют запланированным показателям.

Если у вас возникли проблемы с отоплением, такие как протекающая батарея, воздух в системе или отсутствие тепла в одной из батарей, первым делом необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Сотрудники УК обязаны провести проверку и устранить выявленные неисправности. Также можно обратиться в дежурные службы.

Контакты для домов, управляемых государственными управляющими компаниями:

+7 (978) 300-02-47;

+7 (978) 300-02-71.

Контакты для домов, управляемых частными управляющими компаниями:

+7 (8692) 41-44-28;

+7 (8692) 41-44-22;

+7 (8692) 41-44-21.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер