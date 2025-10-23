Предмет «Духовно-нравственная культура России» не планируют сделать обязательным для сдачи ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации официально разъяснило информацию о возможном включении предмета «Духовно-нравственная культура России» в перечень ЕГЭ. В ведомстве опровергли планы введения отдельного экзамена по этому курсу.

Основная цель предмета — сформировать у школьников прочный фундамент духовно-нравственных ценностей и познакомить их с историческими, культурными, духовными основами страны.

В пресс-службе отметили, что знания, получаемые в рамках курса, имеют метапредметный характер и будут интегрированы в уже существующие дисциплины ЕГЭ — «История», «Обществознание» и «Литература». Это позволит выпускникам глубже понимать процессы и явления, проверяемые на итоговых экзаменах.

Таким образом, отдельный выпускной экзамен по «Духовно-нравственной культуре России» вводиться не будет, однако курс сыграет важную роль в формировании целостного мировоззрения учащихся и станет важным дополнением к гуманитарному блоку образования.

Напомним, что этот курс планируется ввести в российских школах с 2026-2027 учебного года. Он направлен на формирование у школьников ценностей, основанных на исторических, культурных и духовных традициях страны. В министерстве считают, что новые знания помогут молодёжи лучше понять российское общество и укрепить патриотизм.

