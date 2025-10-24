Погода в Севастополе 24 октября

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без существенных осадков, вечером дождь.

Ветер юго-восточный 10-15 м/с,

вечером 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+15°,

днем +19…+21°

Температура воды 14-16°

Фото: Анна Корнилова

Памятник Екатерине II в Севастополе открыт 15 июня 2008 года во время праздничных мероприятий, посвящённых 225-летию со дня основания города-героя Севастополя. Скульптор и автор проекта памятника Станислав Чиж.

О драматических событиях, которые разворачивались во время установки памятника в украинские времена смотрите видео в нашем материале.

