Погода в Севастополе 31 января

Погода
31-01-2026

Сегодня в городе облачно.

Днем дождь.

Ветер южный, днем западный 10-15 м/с.

Температура воздуха днем +6…+8°, с понижением к вечеру до + 2°.

Температура воды +9°.

Фото: Анна Корнилова

