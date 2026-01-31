Что сейчас можно поймать в Севастополе и Крыму?

Город
31-01-2026

На вопрос ответил автор канала «Руслан и его план»

«Чтобы получить хоть какие то впечатления от береговой рыбалки зимой, особенно если не очень клюет кефаль с берега, рекомендую выбирать места на берегу с глубиной от 15м на выбросе. Таких точек много по ЮБК, да и в Севастополе можно найти, например на Автобате», – рассказал Руслан.

В качестве снасти он рекомендует использовать универсальную ставку (окуневую) и креветку на наживку.

Поймать сейчас можно синего окуня, ставриду, пикшу, галею, ерша или бычка. На рыбалку, по его словам, лучше отправляться на рассвете или в закатное время, или позже.

Ольга Сурикова
Фото: @JuliaRistok

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 